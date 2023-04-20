كسوة العيد لـ 1021 يتيمًا ويتيمة و404 أسر وزعتها "جمعية أيتام جدة"
وزّعت جمعية رعاية الأيتام بجدة بمناسبة عيد الفطر 1021 كسوة عيد على أيتام ويتيمات الجمعية و404 لأسرهم.
وقال المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة دكتور مهندس محمد ناقرو إن الجمعية تهتم بتقديم الدعم النقدي والعيني والتنموي لأبنائها من الأيتام والمستفيدين وتحرص على توفير سائر سبل الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع كسوة العيد بلغت أكثر 157,000 ألف ريال.
وأضاف أن الكسوة تم توزيعها للأيتام والأسر الأشد احتياجًا، وشكر "ناقرو" سائر أفراد المجتمع الذين تبرعوا لحملة "تصدق ليتيم" بمبادراتها المختلفة، وتفاعلوا معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن تبرع أفراد المجتمع لهذه البرامج وتفاعلهم معها إنما يدل على ثقتهم بالجمعية وثقتهم بوصول الدعم لمستحقيه وصورة ذهنية حسنة لديهم عن الجمعية ومنسوبيها كما وجّه شكرًا خاصًا لشركاء الجمعية من الداعمين من الشركات والمانحين ورجال الأعمال.