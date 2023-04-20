كسوة العيد لـ 1021 يتيمًا ويتيمة و404 أسر وزعتها "جمعية أيتام جدة"

وأضاف أن الكسوة تم توزيعها للأيتام والأسر الأشد احتياجًا، وشكر "ناقرو" سائر أفراد المجتمع الذين تبرعوا لحملة "تصدق ليتيم" بمبادراتها المختلفة، وتفاعلوا معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن تبرع أفراد المجتمع لهذه البرامج وتفاعلهم معها إنما يدل على ثقتهم بالجمعية وثقتهم بوصول الدعم لمستحقيه وصورة ذهنية حسنة لديهم عن الجمعية ومنسوبيها كما وجّه شكرًا خاصًا لشركاء الجمعية من الداعمين من الشركات والمانحين ورجال الأعمال.