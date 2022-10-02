اكتمال تشغيل مشروع مدرسة المضايا المتوسطة للبنات بـ"تعليم جازان"

ورفع "عقدي" شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه لدعمهم لاحتياجات المنطقة من المباني التعليمية المختلفة، ومتابعتهم تنفيذ هذا المشروع والعمل على تذليل مختلف الصعاب، بهدف توفير بيئة تعليم حديثة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، مبيناً أن هذا المشروع سيسهم في تغطية النمو في أعداد الطالبات وسيساعد على تلافي الكثافة العالية في بعض المباني المدرسية القائمة، ما يحقق تعليماً جيد النوعية.