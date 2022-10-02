اكتمال تشغيل مشروع مدرسة المضايا المتوسطة للبنات بـ"تعليم جازان"

عمر عريبي- جازان: أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن اكتمال تشغيل المشروع الحديث لمدرسة المضايا المتوسطة للبنات وانتقال جميع منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات إليه، وذلك بعد استلامه من المقاول، وتزويده بالتجهيزات المدرسية المختلفة.
وتفصيلاً وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ملهي بن حسن عقدي على مشروع المبنى المدرسي خلال جولته التي أجراها بمرافقة المساعد للخدمات المساندة ومديري الإدارات ذات العلاقة.
وأكد "عقدي" أهمية هذا المشروع التعليمي الحديث فهو يأتي ضمن خطط الوزارة لتقليص المباني التعليمية والإدارية المستأجرة والاستغناء عنها بمبان حكومية ومعالجة نظام الفترتين، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- الداعمة للعملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة، والساعية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لاحتياجات الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية المختلفة، منوهاً في الوقت ذاته باهتمام وحرص أمير المنطقة ونائبه على كل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية بالمنطقة.
ورفع "عقدي" شكره وتقديره لوزير التعليم ونائبه لدعمهم لاحتياجات المنطقة من المباني التعليمية المختلفة، ومتابعتهم تنفيذ هذا المشروع والعمل على تذليل مختلف الصعاب، بهدف توفير بيئة تعليم حديثة لأبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، مبيناً أن هذا المشروع سيسهم في تغطية النمو في أعداد الطالبات وسيساعد على تلافي الكثافة العالية في بعض المباني المدرسية القائمة، ما يحقق تعليماً جيد النوعية.
وكشف "عقدي" أن مشروع مدرسة المضايا المتوسطة للبنات والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 11,830,000 ريال، من المشاريع الحديثة التي تلبي المتطلبات المستقبلية، وتوفر بيئة تعليمية تربوية جاذبة للطالبات، وتساعد في تعزيز دور المعلمات، بفضل مواصفاته الهندسية والفنية، وتجهيزاته المدرسية الحديثة، من أثاث مدرسي ووسائل تعلم ومستلزمات تعليمية مختلفة.
وتجول "عقدي" داخل المبنى الذي يستوعب 650 طالبة، ويتكون من ثلاثة طوابق، تحوي 18 قاعة تعلم، وصالة رياضية حديثة، بالإضافة إلى معمل لغات ومعمل حاسب آلي وصالة متعددة الأغراض وصالة مصادر التعلم وقاعة تدبير منزلي وست غرف إدارية وغرفة استقبال وأخرى للحراسات المدرسية.
وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ملهي بن حسن عقدي جهود الخدمات المساندة وإدارات المباني والتجهيزات المدرسية والتخطيط المدرسي لهذا المشروع.