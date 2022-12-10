"صحة القنفذة" تدشن مبادرة "أسنان الأطفال" وتستمر يومي الجمعة والسبت

أطلقت "صحة القنفذة" ممثلة بإدارة طب الأسنان، مبادرة طب أسنان الأطفال، وتهدف المبادرة إلى تقليص قوائم الانتظار في تخصص طب الأسنان في مركز طب الأسنان التخصصي بصحة القنفذة وأيضًا معالجة كاملة للأسنان لدى الأطفال والتثقيف في صحة الفم والأسنان لدى الأطفال وغيرها من الخدمات.
وصرح مدير إدارة "طب الأسنان بصحة القنفذة" الدكتور محمد الزبيدي بأن المبادرة تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وقد تطوع في هذه المبادرة 80 متطوعًا من منصة التطوع "منهم"، بالإضافة إلى ممارسين صحيين وإداريين.
وقال إنه تم معالجة 177 حالة وعمل عشر عمليات بمشاركة جمعية ابتسم وتعد مشاركة الجمعية في هذه الحملة ثمرة الاتفاقية الموقعة أخيرًا بمدينة جدة لخدمة المستفيدين في مجال طب الأسنان حيث حضر عن طريق الجمعية عدد سبعة أطباء بمختلف التخصصات.