"صحة القنفذة" تدشن مبادرة "أسنان الأطفال" وتستمر يومي الجمعة والسبت

أطلقت "صحة القنفذة" ممثلة بإدارة طب الأسنان، مبادرة طب أسنان الأطفال، وتهدف المبادرة إلى تقليص قوائم الانتظار في تخصص طب الأسنان في مركز طب الأسنان التخصصي بصحة القنفذة وأيضًا معالجة كاملة للأسنان لدى الأطفال والتثقيف في صحة الفم والأسنان لدى الأطفال وغيرها من الخدمات.