بمشاركة متطوعين.. "بيئة مكة" تنفّذ حملة للتشجير بالتعاون مع ميناء جدة الإسلامي

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة التشجير التي تعدُّ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأنسنة مدن المنطقة.