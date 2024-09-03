بمشاركة متطوعين.. "بيئة مكة" تنفّذ حملة للتشجير بالتعاون مع ميناء جدة الإسلامي

نفَّذ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملةً للتشجير بالتعاون مع ميناء جده الإسلامي، وبمشاركة عدد من منسوبي القطاعين ومجموعة من المتطوعين والناشطين بمجال البيئة.
وفي التفاصيل: يندرج هذا البرنامج ضمن البرامج التي تعمل على تنفيذها إدارة منظمات القطاع غير الربحي، بالمشاركة مع الإدارات المختصة بالفرع؛ لتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وكذلك رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع، وزيادة كفاءة منظومة التطوع بالفرع والمكاتب التابعة له.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة التشجير التي تعدُّ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع وأنسنة مدن المنطقة.
وأضاف "الخليف": إن مثل هذه المبادرات تسهم في الحدّ من ظاهرة التصحر بمنطقة مكة، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة للوصول لبيئة خضراء مثالية.
ودعا "الخليف" المؤسسات العامة والخاصة بمنطقة مكة للإسهام في حماية البيئة، والعمل جنبًا إلى جنب مع فرع الوزارة بالمنطقة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزيز سبل حمايتها، وتأصيل ثقافة الحفاظ على البيئة.