العيادات المتنقلة بـ"صحة الطائف" تقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف مستفيد

جاء ذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ومواءمة مع خطط وزارة الصحة في إيصال الخدمات الصحية لمختلف المستفيدين من سكان المناطق الطرفية البعيدة عن الخدمات الصحية.