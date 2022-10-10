العيادات المتنقلة بـ"صحة الطائف" تقدم خدماتها لأكثر من 7 آلاف مستفيد

أعلنت "صحة الطائف"، اليوم الاثنين، إحصائية الربع الثالث للعيادات المتنقلة، والتي استفاد منها 7583 مراجعًا في 22 قرية وهجرة، خلال 183 زيارة.
جاء ذلك ضمن مبادرات التحول المؤسسي، ومواءمة مع خطط وزارة الصحة في إيصال الخدمات الصحية لمختلف المستفيدين من سكان المناطق الطرفية البعيدة عن الخدمات الصحية.
وتعمل "صحة الطائف" على تقديم الرعاية الصحية الأولية، من خلال ثلاث عيادات متنقلة في "رنيه وتربة والخرمة".
وتشمل العيادات "الطب العام، وعيادة الأسنان، والمختبر، والصيدلية"، بالإضافة إلى دورها التثقيفي والتوعوي خلال هذه الزيارات.
وقال مساعد صحة الطائف للصحة العامة خالد الثبيتي: "إن العيادات المتنقلة بمثابة مراكز صحية أولية تعمل بكل تفانٍ لخدمة المستفيدين في مقر إقامتهم؛ لتقديم الخدمات العلاجية.
وأضاف: يعمل بالعيادات المتنقلة كادر متخصص من الأطباء والفنيين لتقديم كل أنواع الرعاية اللازمة لأهالي تلك القرى والهجر بكل يسرٍ وسهولة.