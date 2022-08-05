الرياض تحتضن فعالية للرسم الحُر للفنانين المبدعين بالفنون التشكيلية

وأشار إلى أنه يسعى من خلال تلك المعارض إلى جذب المواهب؛ لترسم وتبدع وتنتج، وتظهر طاقاتها بالرسم الحر بالريشة والألوان والخامات، كل في مجاله وتخصصه وعشقه برسم الإبداع على اللوحات أو الجداريات أو المجسمات، وخلافها، وكذلك لتعطي وتبهر بغرض عرضها وإبرازها أمام الحضور بالأساليب الجديدة والحديثة لتقييمها عن كثب من قِبل محبي ومتذوقي الفن التشكيلي من الأساتذة والخبراء، ومن الحضور.