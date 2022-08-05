الرياض تحتضن فعالية للرسم الحُر للفنانين المبدعين بالفنون التشكيلية

تعتزم صالة تكعيب للفنون التشكيلية إقامة فعالية للرسم الحر للفنانين المبدعين بالفنون التشكيلية لمدة يومَيْن، بدءًا من اليوم السبت 6 أغسطس، وذلك بصالة الفنون التشكيلية بمجمع الموسى، الدور الثاني.
وأوضح عبدالله التمامي، المدير التنفيذي، أن على جميع الفنانين التشكيليين الراغبين بالمشاركة بالمعرض إحضار جميع احتياجاتهم من الأدوات والخامات. مضيفًا بأن المعرض سيفتح أبوابه من بعد صلاة المغرب في تمام الساعة السابعة والنصف إلى الساعة الواحدة صباحًا.
وأشار إلى أنه يسعى من خلال تلك المعارض إلى جذب المواهب؛ لترسم وتبدع وتنتج، وتظهر طاقاتها بالرسم الحر بالريشة والألوان والخامات، كل في مجاله وتخصصه وعشقه برسم الإبداع على اللوحات أو الجداريات أو المجسمات، وخلافها، وكذلك لتعطي وتبهر بغرض عرضها وإبرازها أمام الحضور بالأساليب الجديدة والحديثة لتقييمها عن كثب من قِبل محبي ومتذوقي الفن التشكيلي من الأساتذة والخبراء، ومن الحضور.