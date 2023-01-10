"تعليم عسير" تنظّم ملتقى "السلامة غاية تتحقق" بمشاركة 10 جهات

وأوضح مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبد العزيز الزهراني، أن السلامة بمفهومها الشامل لا ينبغي أن تنحصر في المدرسة وحسب، بل من الواجب علينا أن نحرص على اتباع سلوك السلامة في البيت والطريق وكل مكان نذهب إليه؛ سعيًا لحياة آمنة في مجتمع يطبق هذه السلوكيات الإيجابية، مؤكدًا على رفع نسبة الوعي بالسلامة في المجتمع بشكل عام، وفي البيئات المدرسية بشكل خاص.