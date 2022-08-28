جامعة القصيم تستقبل 65 ألف طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي

استقبلت جامعة القصيم، اليوم الأحد، قرابة 65 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 13 ألفًا من الطلاب والطالبات المستجدين، مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأنهت الجامعة استعداداتها في تهيئة وتجهيز كل القاعات الدراسية والمعامل؛ لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة تساعد على تحقيق أهداف الجامعة في تجويد المخرجات التعليمية، بما يتواكب مع متطلبات الجودة التعليمية ويؤهل الطلبة ويحقق تطلعات الدولة في تأهيلهم وتعليمهم، بما يخدم الصالح العام ويسهم في تهيئتهم لسوق العمل.
وسعت الجامعة خلال الفترة الماضية إلى تكثيف استعداداتها لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والذي بدأ تطبيقه هذا العام، واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات وتقديم كل الخدمات التعليمية لهم.
ونظمت الجامعة العديد من ورش العمل الحضورية والافتراضية؛ للتعريف بآلية العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وببرامج الكليات التطبيقية، وتحديد احتياجات الطلبة المستجدّين بهذه البرامج؛ مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية.
كما قدمت الجامعة الإرشادات التعريفية فيما يختص بخدمات القبول والتسجيل؛ لضمان الانتظام على المقاعد الدراسية مع بداية العام الجامعي الجديد.
وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية للجامعة والصلاحيات المتاحة للطلاب والطالبات في تعديل الجداول الدراسية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأكاديمية والتقنية المقدمة للطلبة.