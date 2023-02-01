"صحة تربة حائل" تتفقّد سلامة الموادّ الغذائية في 32 منشأة تجارية

وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، في حين شدّد رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد الشمري، على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية لرفع مستوى الامتثال، داعيًا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنوات التواصل أو عبر مركز البلاغات 940.