"صحة تربة حائل" تتفقّد سلامة الموادّ الغذائية في 32 منشأة تجارية

نفذت إدارة صحة البيئة والامتثال ببلدية تربة حائل، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية على المنشآت التجارية والصحية، بقيادة رئيس البلدية المهندس رائد بن فهيد الشمري؛ لتعزيز درجة الامتثال ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والتموينية.
وتضمّنت الجولات زيارة 32 منشأة تجارية؛ للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية؛ حيث أسفرت عن ضبط 53 مخالفة، تمثّلت في: تدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية واشتراطات الرخص التجارية، ومصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر.
وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، في حين شدّد رئيس بلدية تربة حائل المهندس رائد الشمري، على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية لرفع مستوى الامتثال، داعيًا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنوات التواصل أو عبر مركز البلاغات 940.