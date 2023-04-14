"إرادة التوحد" بنجران توقّع اتفاقية تعاون مع بطاقة الرعاية الصحية

وتعدّ بطاقة الرعاية الصحية هي الأولى في مجالها، وتعمل في مجال تقديم الخدمات المجتمعية والطبية والصحية والرياضية والتجميلية، وخدمات أخرى مساندة، لمستخدميها من خلال الحصول على خدمات مخفضة تصل إلى ٨٠٪؜ في أكثر من ١٠٠٠٠ مستشفى ومركز داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بمفهوم جديد وفريد من نوعه.