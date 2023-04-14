"إرادة التوحد" بنجران توقّع اتفاقية تعاون مع بطاقة الرعاية الصحية

وقّعت الجمعية اتفاقية تعاون مع بطاقة الرعاية الصحية؛ بهدف منح بطاقة الرعاية الصحية لمستفيدي الجمعية لتوفير الخدمات النوعية بشكل مجاني وذويهم بسعر رمزي.
يأتي هذا ضمن جهود جمعية إرادة التوحد بنجران لتوفير الخدمات النوعية، التي من شأنها أن تعود بالنفع لمستفيديها.
وقّع العقد المدير التنفيذي لجمعية إرادة التوحد منصور سمران، والمدير العام لبطاقة الرعاية الصحية غزيل العصيمي.
وتعدّ بطاقة الرعاية الصحية هي الأولى في مجالها، وتعمل في مجال تقديم الخدمات المجتمعية والطبية والصحية والرياضية والتجميلية، وخدمات أخرى مساندة، لمستخدميها من خلال الحصول على خدمات مخفضة تصل إلى ٨٠٪ في أكثر من ١٠٠٠٠ مستشفى ومركز داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بمفهوم جديد وفريد من نوعه.
وتعدّ مثل هذه الاتفاقيات من الأهداف الاستراتيجية الهامة للجمعية لخدمة ذوي اضطراب التوحد في المنطقة، وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تعود عليهم بالفائدة.