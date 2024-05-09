ملتقى تمكين الشباب بقلوة يختتم أعماله بورشتي عمل وجلسة حوارية

اٌختتمت أمس أعمال ملتقى تمكين الشباب 2024 بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري ومشايخ القبائل ورجال أعمال ومديري الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، حيث أقيمت ورشتيا عمل تضمنتا بناء السيرة الذاتية الصحيحة، وإنشاء المواقع الإلكترونية على الويب.