ملتقى تمكين الشباب بقلوة يختتم أعماله بورشتي عمل وجلسة حوارية

اٌختتمت أمس أعمال ملتقى تمكين الشباب 2024 بحضور محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري ومشايخ القبائل ورجال أعمال ومديري الإدارات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، حيث أقيمت ورشتيا عمل تضمنتا بناء السيرة الذاتية الصحيحة، وإنشاء المواقع الإلكترونية على الويب.
كما أقيمت ورشة حوارية ضمت كلاً من: محافظ قلوة وعميد كلية الباحة الأهلية الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني، وكيل الجودة بالكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمخواة، المهندس عبدالإله علي الزهراني، ومدير الأبحاث والتطوير في الشركة السعودية للقهوة بدر القرشي.
وفي ختام الملتقى تم تكريم الداعمين وشركاء النجاح، كما تسلم المحافظ درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.