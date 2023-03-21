خلال رعاية أمير الشرقية لحفل "تراحم".. طرح 248 وظيفة لزوجات وأبناء السجناء

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم، وتوفير احتياجاتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم ودعم الجهات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف .
وقال أمير المنطقة: "ما شهدناه خلال مسيرة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم"، من أعمال محمودة تصب في صالح فئة تحتاج الرعاية والاهتمام، هي جزء من أعمال الخير والتكافل المنتشرة في وطننا، واللجنة منذ تأسيسها تقوم بدور مهم لرعاية أبناء السجناء وذويهم من خلال الدعم المعنوي أو المادي أو العيني، وكذلك المفرج عنهم من خلال تسهيل حياتهم بعد قضاء محكوميتهم من أجل المساهمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم".
جاء ذلك خلال رعاية الأمير "سعود"، اليوم الثلاثاء، للحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم" بديوان الإمارة وتكريم الداعمين للجنة وشركاء النجاح.
وقال رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: اللجنة تقدم الرعاية الشاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المتخصصة.
وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تلقاه اللجنة وكافة برامجها من الرئيس الفخري لتراحم الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لتراحم الشرقية، علي الضبعان في كلمته: اللجنة تقدم خدماتها ضمن ٣ مسارات، وهي مسار الرعاية الأساسية ومسار العناية الأسرية ومسار تنمية القدرات.
وأشار إلى أن عدد مستفيدي تراحم الشرقية منذ تأسيسها قبل ١٣ عامًا قد تجاوز ٢٠٠ ألف مستفيد (٢٠٦٩٥٢مستفيدًا)، فيما بلغ حجم المساعدات المقدمة لمستفيدي تراحم منذ تأسيسها أكثر من ٦٧ مليون ريال ( ٦٧,٦٤٣,٠٤٢ريالًا).
وأضاف: تهدف اللجنة من خلال عملها إلى سد احتياجات أسر السجناء، بالإضافة إلى تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون ورفع الوعي المجتمعي بحقوق السجين وأسرته والعمل على تأهيل المفرج عنهم ودمجه في المجتمع بعد انقضاء عقوبته .
وخلال الحفل، تم الإعلان عن ٢٨٤ وظيفة لأسر السجناء بالشراكة مع عدد من الشركات في القطاع الخاص، كما بارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع ١٤ شراكة نوعية مع الجمعيات الخيرية وشركات القطاع الخاص.
عقب ذلك، دشن الأمير سعود بن نايف الحملة الرمضانية لتراحم الشرقية تحت عنوان "تراحم من مجتمعنا".