خلال رعاية أمير الشرقية لحفل "تراحم".. طرح 248 وظيفة لزوجات وأبناء السجناء

وقال أمير المنطقة: "ما شهدناه خلال مسيرة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم "تراحم"، من أعمال محمودة تصب في صالح فئة تحتاج الرعاية والاهتمام، هي جزء من أعمال الخير والتكافل المنتشرة في وطننا، واللجنة منذ تأسيسها تقوم بدور مهم لرعاية أبناء السجناء وذويهم من خلال الدعم المعنوي أو المادي أو العيني، وكذلك المفرج عنهم من خلال تسهيل حياتهم بعد قضاء محكوميتهم من أجل المساهمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم".