الأسرع والأسهل.. أمانة الطائف توفر خدمة حاسبة الرسوم البلدية

تواصل أمانة الطائف جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية؛ تسهيلًا على عملائها للوصول إلى خدماتهم، وذلك من خلال إتاحتها خدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة «بلدي» التي تمكّنهم من التعرّف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.