جامعة "خالد" ضمن أفضل 5 جامعات سعودية

وتهدف الوحدة من خلال ذلك إلى تقديم برامج المساندة التي تسهل المهام الدراسية والأنشطة المتنوعة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتقديم الرعاية والدعم الأكاديمي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من خلال توفير الوسائل التعليمية المساعدة حسب نوع الإعاقة، وأيضًا تكييف المنهج والاختبارات بما يتناسب مع نوع الإعاقة وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، والتواصل مع إدارات الجامعة وأقسامها لتقديم كل التسهيلات للطالب ذي الإعاقة مثل الخدمات الإلكترونية، وتهيئة المرافق وأنظمة السلامة داخل المدينة الجامعية، وخدمات النقل.