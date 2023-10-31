جامعة "خالد" ضمن أفضل 5 جامعات سعودية

حَلَّتْ جامعة الملك خالد ضمن أفضل خمس جامعات سعودية في توفير وتسهيل خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وفقًا لبيانات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ظهرت الجامعة ضمن أبرز خمس جامعات سعودية معزّزة للصحة النفسية للطلاب؛ وفق إعلان الاجتماع العاشر الذي عقده المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالرياض، مؤخرًا.
وقال عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني: إن هذا التميز يعكس اهتمام الجامعة بتوفير وتسهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلابها ومنسوبيها في جميع المجالات، وعلى مستويات متعددة؛ منها التعليمية كتسهيل قبولهم في البرامج المناسبة لهم. كما خصصت الجامعةُ بعضَ البرامج الدراسية لفئة ذوي الإعاقة السمعية.
ونوه إلى أن الجامعة، ووفق رؤيتها المستقبلية، حرصت على رفع مستوى أداء البرامج المجتمعية وبناء نموذج رائد على مستوى الجامعات السعودية، باهتمامها بالصحة النفسية لمنسوبيها بمفهومها الشامل، وخلق المبادرات الصحية، وإنجاز الأبحاث المجتمعية لتعزيز صحة المجتمع.
من جانبه قال وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية: إن العمادة حرصت على تخصيص وحدة متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مركز الرعاية والاستشارات الطلابية؛ للقيام على رعاية وتسهيل وخدمة ذوي الإعاقة، تُعنى بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للطلاب ذوي الإعاقة؛ لتأهيلهم ودمجهم أكاديميًّا ونفسيًّا مع المجتمع الجامعي.
وتهدف الوحدة من خلال ذلك إلى تقديم برامج المساندة التي تسهل المهام الدراسية والأنشطة المتنوعة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتقديم الرعاية والدعم الأكاديمي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة من خلال توفير الوسائل التعليمية المساعدة حسب نوع الإعاقة، وأيضًا تكييف المنهج والاختبارات بما يتناسب مع نوع الإعاقة وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، والتواصل مع إدارات الجامعة وأقسامها لتقديم كل التسهيلات للطالب ذي الإعاقة مثل الخدمات الإلكترونية، وتهيئة المرافق وأنظمة السلامة داخل المدينة الجامعية، وخدمات النقل.
وكذلك توفير المترجمين المؤهلين والمرخص لهم لفئة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية للاضطرابات المصاحبة للإعاقة.