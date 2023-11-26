محافظ الليث يستقبل الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بـ"جامعة أم القرى"

استقبل محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، الرئيسَ التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور صالح بن عبدالله الفريح؛ حيث جرى خلال اللقاء مُناقشة عددٍ من الموضوعات التي تخدم وتعزّز فرص أبناء وبنات المحافظة، وتُمكنهم من الدخول في سوق العمل.
وشهد محافظُ الليث اتفاقيةَ توقيع شراكة مهنية بين الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى والمجموعة الوطنية للاستزراع المائي، والتي تهدف إلى استحداث العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للتدريب المتخصص المنتهي بالتوظيف في مجال الاستزراع المائي لخريجي برامج البكالوريوس، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال الاستزراع المائي.
وقّع الاتفاقيةَ ممثّلًا لجامعة أم القرى، الرئيسُ التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور صالح الفريح، وعن المجموعة الوطنية للاستزراع المائي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمجموعة حسن الأسمري، وبحضور مساعد الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور أحمد البشيري، والمشرف على التدريب بالكلية التطبيقية الدكتور عمر الراشدي، وعميد الكلية الجامعية بالليث الدكتور مخلد السعيدي.
وأكد محافظ الليث على أهمية الشراكات المجتمعية والمهنية التي تخدم وتُعزّز فرص أبناء وبنات المحافظة، وتمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل وسدّ احتياجاته، والاستثمار البشري من خلال تنمية الموارد البشريَّة، والتي تأتي متوافقة مع رؤية السعودية 2030م.
بدوره بيّن الدكتور الفريح أنَّ الكلية التَّطبيقيَّة بجامعة أم القرى تحرص على دعم البرامج التدريبية والدبلومات التخصصية التطبيقية، التي تُعزز مهارات سوق العمل وتساعد على سدّ الاحتياج، مشيرًا إلى أن نطاق التَّعاون يشتمل على مجال التَّدريب الميداني بالتَّوظيف حال وجود احتياج في المجموعة الوطنية، إلى جانب التَّعاون في استحداث البرامج التَّدريبيَّة والتأهيليَّة والدبلومات، والتَّعاون في بناء الخطط والمقرّرات الدراسيَّة، والدَّعم بتقديم الاستشارات العلميَّة والمهنيَّة.
وأضاف حسن الأسمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمجموعة الوطنية للاستزراع المائي: أن الهدف من هذه الاتفاقية يتركز في تحقيق النمو المستدام بأيدٍ وطنية.