محافظ الليث يستقبل الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بـ"جامعة أم القرى"

بدوره بيّن الدكتور الفريح أنَّ الكلية التَّطبيقيَّة بجامعة أم القرى تحرص على دعم البرامج التدريبية والدبلومات التخصصية التطبيقية، التي تُعزز مهارات سوق العمل وتساعد على سدّ الاحتياج، مشيرًا إلى أن نطاق التَّعاون يشتمل على مجال التَّدريب الميداني بالتَّوظيف حال وجود احتياج في المجموعة الوطنية، إلى جانب التَّعاون في استحداث البرامج التَّدريبيَّة والتأهيليَّة والدبلومات، والتَّعاون في بناء الخطط والمقرّرات الدراسيَّة، والدَّعم بتقديم الاستشارات العلميَّة والمهنيَّة.