مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من المدارس العائدة بصامطة بسبب أحداث الحد الجنوبي

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي اليوم عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة؛ التي تستعد غدًا لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ ، بعد أن كان طلبتها يواصلون دراستهم في مدارس التوأمة، ضمن مشروع "توأمة المدارس" الذي اعتمدته وزارة التعليم لاستقرار الحالة التعليمية في مدارس الحد الجنوبي.