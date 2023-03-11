مدير تعليم جازان يتفقد عددًا من المدارس العائدة بصامطة بسبب أحداث الحد الجنوبي

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي اليوم عددًا من مدارس مكتب تعليم صامطة؛ التي تستعد غدًا لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام 1444هـ ، بعد أن كان طلبتها يواصلون دراستهم في مدارس التوأمة، ضمن مشروع "توأمة المدارس" الذي اعتمدته وزارة التعليم لاستقرار الحالة التعليمية في مدارس الحد الجنوبي.
وبحث عقدي مع مديري ومديرات المدارس العائدة ومنسوبي مكتب تعليم صامطة الخطط التشغيلية لعودة الدراسة بتلك المدارس.
كما شملت الجولة الميدانية عددًا من المشروعات الجارية لإعادة تأهيل عدد آخر من المدارس التابعة لمكتب تعليم صامطة ومراحل سير العمل لتسليمها وفق الجدول الزمني المحدد.
رافقه في الجولة المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للشؤون التعليمية "بنات" الأستاذة رحاب بنت زيلعي مسلم، والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ علي بن محمد عطيف، ومدير مكتب تعليم صامطة الأستاذ عبدالرزاق بن محمد الصميلي ومساعدوه.