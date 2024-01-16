رئيس جامعة الملك خالد يشهد انطلاق أعمال ورشة عمل لإدارة مخاطر الحرائق في الغابات بالسعودية

و أعرب الدكتور جوناثان أبراهامز من جامعة موناش الأسترالية، عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين جامعة موناش الأسترالية وجامعة الملك خالد، في مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات ومعالجة آثارها؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، من خلال الاستعانة بخبراتها الممتدة مع أكثر من 50 دولة حول العالم في ذات المجال، مع اختلاف طبيعة الأراضي والظروف البيئية والمناخية، متطلعاً إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون. كما أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز الزهراني، أن حرائق الغابات من المواضيع المؤرقة في مناطق المملكة عامة، وفي عسير بصفة خاصة، كونها تحظى بالنصيب الأكبر من الغطاء البيئي من بين المناطق.