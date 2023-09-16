"جامعة أم القرى" تستقبل وفدًا من "جمعية كافل" بمنطقة مكة المكرمة

استقبلت جامعة أم القرى، ممثلة في كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وفدًا من جمعية كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وكان برفقتهم 40 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية من المستفيدين من الجمعية؛ بهدف الاطلاع على برامج الكلية وخدماتها.
وأوضح عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، د. محمد الغامدي، أنه في سياق حرص الجامعة على دعم العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع سيتم تنفيذ عدد من الدورات للطلبة المستفيدين من جمعية كافل من المرحلة الثانوية ومستفيدي الضمان الاجتماعي في تخصصات مختلفة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ومقدمة عن: علم البيانات، وإدخال البيانات، ومعالجة النصوص.
وتعرَّف الطلبة خلال الزيارة على البرامج الأكاديمية، وأبرز الفعاليات التي نظمتها الكلية سابقًا.
وشملت الجولة المعدة لهم في البرنامج: تعريفهم بالأقسام ومرافق الكلية، إضافة إلى المعامل، والجوانب التطبيقية والعملية، والمعلومات النظرية.
وشارك في تعريف الوفد بالبرامج والإنجازات كل من: وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية الدكتور ريان التركي، ووكيلة الكلية للتطوير والجودة الدكتورة عهد الجرف.