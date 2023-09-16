"جامعة أم القرى" تستقبل وفدًا من "جمعية كافل" بمنطقة مكة المكرمة

وأوضح عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات، د. محمد الغامدي، أنه في سياق حرص الجامعة على دعم العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع سيتم تنفيذ عدد من الدورات للطلبة المستفيدين من جمعية كافل من المرحلة الثانوية ومستفيدي الضمان الاجتماعي في تخصصات مختلفة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، ومقدمة عن: علم البيانات، وإدخال البيانات، ومعالجة النصوص.