"مساعي" تُطلق مشروع "نبضات وردية" للفتيات بالرياض

الدورات التطويرية وورش العمل، تركزت في عدة مجالات منها: "تطوير الذات، ومهارات العرض والإلقاء، والتجارة الإلكترونية، ومهارات التفكير، وكتابة قصة قصيرة، وفن إعادة التدوير، والديكوباج، والتجميل والشعر".