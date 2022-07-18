"مساعي" تُطلق مشروع "نبضات وردية" للفتيات بالرياض

دشنت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، الأحد، مشروع "نبضات وردية" للفتيات في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، والذي يستمر لمدة شهر كامل.
يأتي البرنامج بالشراكة مع نادي ضباط القوات المسلحة وفريق "غيمة" التطوعي، بإجمالي 60 ساعة تطويرية لكل مستفيدة.
ويهدف إلى تعزيز القيم المجتمعية وإكساب الفتيات المهارات اللازمة لتنمية وبناء الشخصية، بالإضافة إلى تطوير الذات للوصول للأهداف والغايات التي يسعى الفرد لتحقيقها.
ويتضمّن البرنامج أربعة مسارات وهي: دورات تطويرية، وبرامج ثقافية، وأنشطة ترفيهية، وورش عمل.
الدورات التطويرية وورش العمل، تركزت في عدة مجالات منها: "تطوير الذات، ومهارات العرض والإلقاء، والتجارة الإلكترونية، ومهارات التفكير، وكتابة قصة قصيرة، وفن إعادة التدوير، والديكوباج، والتجميل والشعر".
ويستهدف المشروع الفتيات من عشر سنوات فما فوق، بإشراف مدربات أكفاء وفريق عمل إداري وتنظيمي من الجمعية.
وقالت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني: إن البرنامج جاء انطلاقًا من رسالة الجمعية في إعداد برامج تلبي احتياج المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتطويرهن وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية وتطويرها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع.
يُذكر أن "مساعي" النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.