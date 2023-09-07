"شيخ تجار سوق التمور": ما عُرض في الأفلاج يفوق مهرجانات دولية جودة وتنظيمًا

أكد الخبير في زراعة النخيل وتصنيع التمور وتسويقها شيخ تجار سوق التمور في الأحساء، عبدالحميد بن زيد، خلال زيارته افتتاح مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، أن ما عُرض من منتجات تمور نخيل الأفلاج يفوق مهرجانات دولية من ناحية جودة عروض المنتجات وحسن تنظيم للمهرجان.
وشَهِدَ مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني الذي انطلقت فعالياته مساء أمس الأربعاء عروض الكثير من المزارعين لأنواع متعددة من التمور تنتجها مزارع المحافظة، بالإضافة إلى عروض أنواع من العسل منتجة من مناحل الأفلاج.
وقدم مزارعون منتجات شجرة المورنجا "البان العربي"، كما شاركت جهات حكومية وجمعيات القطاع الثالث بأركان توعوية وتوجيهية وإرشادية وصحية.
من جهة أخرى قدّمت بلدية الأفلاج منظومة متكاملة من الخدمات والفعاليات للزوار وضيوف المهرجان والأسر المنتجة، كما خصصت فعاليات متنوعة للعائلات على مسرح الطفل يصاحب فعاليات المهرجان المسائية.