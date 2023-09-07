"شيخ تجار سوق التمور": ما عُرض في الأفلاج يفوق مهرجانات دولية جودة وتنظيمًا

أكد الخبير في زراعة النخيل وتصنيع التمور وتسويقها شيخ تجار سوق التمور في الأحساء، عبدالحميد بن زيد، خلال زيارته افتتاح مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني، أن ما عُرض من منتجات تمور نخيل الأفلاج يفوق مهرجانات دولية من ناحية جودة عروض المنتجات وحسن تنظيم للمهرجان.