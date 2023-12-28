هيئة الصحفيين تكرم مركز تعارفوا ومُرشدي الأسرة المشاركين في برنامج لِنُثري المحتوى

وفي كلمة للدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، رحب بالزميل العيسى مبدياً سعادته وتقديره للتعاون القائم بين هيئة الصحفيين السعوديين ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري في تقديم محاضرات توعوية قام بها عدد من مُرشدي المركز وأضاف بأنهم قدموا محاضرات كان لها صدى طيب خلال البرنامج.