هيئة الصحفيين تكرم مركز تعارفوا ومُرشدي الأسرة المشاركين في برنامج لِنُثري المحتوى

كرّمت هيئة الصحفيين السعوديين فرع الأحساء مركز تعارفوا للإرشاد الأُسري، وذلك بعد مُشاركة عدد من المُرشدين الأُسريين في البرنامج الذي أقامهُ فرع الهيئة عبر برنامج الزووم والذي حظي بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين في هذا البرنامج الإثرائي المنوع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقام عضو هيئة الصحفيين السعوديين عبدالله العيسى مساء أمس الأربعاء بزيارة لمركز تعارفوا الإرشاد الأسري حيث كان في استقباله مدير المركز الدكتور سعود بن صالح المصيبيح.
ونقل العيسى تحيات مدير فرع الهيئة بمحافظة الأحساء سعادة عادل بن سعد الذكر الله وكذلك تحيات منسوبي فرع الهيئة لرئيس مركز تعارفوا ومُرشدي الأُسرة بالمركز والذين كانت لهم إسهامات بارزة في البرنامج المُعد من فرع الهيئة خلال شهر نوفمبر 2023 حيث كان لمنسوبي المركز النصيب الأكبر بالمشاركة في المحاضرات التوعوية وهم:
الدكتور أحمد جعوني دكتوراه في علم اجتماع التنمية والتغير الاجتماعي والثقافي والمرشد الأُسري بمركز تعارفوا، والدكتور عمر الشلاش أستاذ علم النفس المشارك بجامعة شقراء والاستشاري النفسي والأُسري بمركز تعارفوا، والدكتورة منيرة السنبل أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك والمستشارة الأُسرية بمركز تعارفوا وفهدة الهنيدي ماجستير توجيه وإصلاح أُسري وباحثة دكتوراه في علم الإجتماع ومرشدة أُسرية في مركز تعارفوا.
وفي كلمة للدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، رحب بالزميل العيسى مبدياً سعادته وتقديره للتعاون القائم بين هيئة الصحفيين السعوديين ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري في تقديم محاضرات توعوية قام بها عدد من مُرشدي المركز وأضاف بأنهم قدموا محاضرات كان لها صدى طيب خلال البرنامج.
وقد قام العيسى نيابة عن مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله مشاركةً مع الدكتور سعود المصيبيح بتسليم المشاركين دروعًا تذكارية بهذه المناسبة عرفاناً بدورهم وجهودهم وجهود المركز في إثراء المحتوى.