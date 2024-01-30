جمعية حوراء تقدم "أفياء" لتطوير مهارات 60 فتاة بالأفلاج

يهدف البرنامج الذي يستمر على مدار عام إلى بناء الشخصية لدى الفتيات، بحيث تكون الفتاة قادرة على إدارة جوانب حياتها باتزان، والتأثير في مجتمعها بفاعلية، وتنمية جوانب الشخصية لديها في مجالات اجتماعية وثقافية ومعرفية ومهارية، وتطوير الصفات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي كذلك تعزيز الثقة بالنفس وتعزيز الشعور بالقدرة على تحقيق الأهداف والتغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية.