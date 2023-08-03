"الغامدي": توفير مقار للعيادات الطبية بـ"تعليم الطائف" لإنهاء إجراءات مرشحي الوظائف التعليمية

ورحب المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالمرشحين والمرشحات لإجراء المقابلة والمطابقة، راجيًا لهم كل العون والتوفيق والسداد، مؤكدًا أن إدارة التعليم لا تألو جهدًا في تسخير إمكاناتها كافة لاستقبال المرشحين والمرشحات بها للوظائف التعليمية التعاقدية، مبينًا أنه تم تشكيل اللجان العاملة وفرق العمل، وتهيئة مركز إجراء المطابقة والمقابلات الشخصية بالمستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة كافة، وإشعار المرشحين والمرشحات كافة برسائل نصية بمواعيد مراجعتهم لاستكمال الإجراءات.