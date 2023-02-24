ديوانية السبيعي تستضيف جلسة لمناقشة قضية مجهولي الأبوين
استضافت ديوانية رجل الأعمال إبراهيم السبيعي اليوم، رئيس مجلس جمعية الوداد الخيرية، المهندس حسين سعيد بحري، بحضور عدد من رجال الأعمال والمثقفين ورجال الإعلام، حيث تحدث عن ما تم مناقشته في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي مؤخراً.
وأكد أن المجمع تفضل بتخصيص جلسة من جلسات المؤتمر لمناقشة قضية مجهولي الأبوين، والتوصيات الصادرة بعمل ورشة عمل مستفيضه للقضية وجوانبها المعقدة، وإعادة طرحها على المجمع في دورته القادمة.
وتفضل الدكتور صالح بن حميد إمام المسجد الحرام بترأس الجلسة الخاصة بهذه القضية.
وأوضح المهندس حسين بحري، أن جمعية الوداد غيرّت منظومة احتضان الأبناء الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية من الدور الإيوائية إلى الاحتضان الأسري، بشرط الرضاعة، مشيراً إلى أن الجمعية تغطي كافة مناطق المملكة ولديها خمسة دور إيواء مؤقتة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وشمال وجنوب المملكة، لاستقبال الأطفال حديثي الولادة المتخلى عنهم، وتسليمهم للأسر المحبة المناسبة بعد إتمام عمليات الإرضاع واستخراج صك رضاعه من المحكمة. وسلمت الجمعية أكثر من 1000 طفل وطفله للأسر المحتضنة في كافة مناطق المملكة، وطوّرت آليات تحفيز إدرار الحليب من السيدة العقيم تحت إشراف طبي بعد الحصول على فتوي شرعيه بذلك.