ديوانية السبيعي تستضيف جلسة لمناقشة قضية مجهولي الأبوين

وأوضح المهندس حسين بحري، أن جمعية الوداد غيرّت منظومة احتضان الأبناء الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية من الدور الإيوائية إلى الاحتضان الأسري، بشرط الرضاعة، مشيراً إلى أن الجمعية تغطي كافة مناطق المملكة ولديها خمسة دور إيواء مؤقتة في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وشمال وجنوب المملكة، لاستقبال الأطفال حديثي الولادة المتخلى عنهم، وتسليمهم للأسر المحبة المناسبة بعد إتمام عمليات الإرضاع واستخراج صك رضاعه من المحكمة. وسلمت الجمعية أكثر من 1000 طفل وطفله للأسر المحتضنة في كافة مناطق المملكة، وطوّرت آليات تحفيز إدرار الحليب من السيدة العقيم تحت إشراف طبي بعد الحصول على فتوي شرعيه بذلك.