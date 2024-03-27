شاهد.. "بيئة القنفذة " تحتفي بيوم السعودية الخضراء

من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ أن يوم السعودية الخضراء يحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، ونهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.