شاهد.. "بيئة القنفذة " تحتفي بيوم السعودية الخضراء
احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بمبادرة السعودية الخضراء تحت عنوان "لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة"، ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمنظمات التطوعية، بهدف تسليط الضوء على أهمية تضافر وتوحيد جهود المجتمع للوصول لمستقبلٍ أكثر استدامة للجميع.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي؛ إن "مكتب الوزارة نفّذ مبادرة لتوزيع الشتلات تهدف إلى تعزيز الحب والانتماء للوطن، ونشر ثقافة التشجير تماشياً مع مبادرة السعودية الخضراء، وتسعى إلى زيادة الوعي البيئي والتوعية بأهمية التشجير وزراعة الشتلات، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع".
وأضاف "المعيدي"؛ أنه "شارك في تسليم الشتلات عددٌ من المتطوعين من مختلف الشرائح، بعد إتاحة المبادرة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك حرصاً للتشجيع على العمل التطوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز قيم البذل والعطاء للمحافظة على الوطن الغالي بهذه المناسبة السعيدة".
من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس؛ أن يوم السعودية الخضراء يحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، ونهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وأوضح أن إدارة البيئة بفرع مكة المكرّمة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة، ستنوّع محاور الاحتفال بهذه المناسبة.
كما دعت الوزارة، المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، إلى الإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدّد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.