مدير "بيئة مكة" يلتقي فريق تطوير أعمال وخدمات الفروع بالمناطق

وأضاف: يهدف المشروع إلى دراسة الوضع الراهن للوكالة وفروعها، ومن ضمنها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة والتمحيص، انطلاقًا من أهمية الفروع البالغة كشريك رئيس في إعداد الإستراتيجية والمستهدفات المستقبلية؛ حيث تمثل الخطة الاستراتيجية خارطة الطريق التي من خلالها تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها.