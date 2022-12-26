مدير "بيئة مكة" يلتقي فريق تطوير أعمال وخدمات الفروع بالمناطق

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع فريق عمل مشروع تطوير أعمال وخدمات الفروع بالمناطق؛ لوضع الإستراتيجية التشغيلية للوكالة وفروعها وبناء مؤشرات الأداء.
كما التقى أعضاء الفريق بمديري الإدارات والمكاتب بالفرع، في إطار سعى الوزارة لتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها وفق رؤية المملكة 2030.
وقال مستشار وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع مدير مشروع الاستراتيجية المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري: إن هذا المشروع يأتي بدعم وتوجيهات النائب، وبمتابعة دؤوبة من وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم بن حامد الجذعان.
وأضاف: يهدف المشروع إلى دراسة الوضع الراهن للوكالة وفروعها، ومن ضمنها فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والتي تأخذ نصيبها الكافي من الدراسة والتمحيص، انطلاقًا من أهمية الفروع البالغة كشريك رئيس في إعداد الإستراتيجية والمستهدفات المستقبلية؛ حيث تمثل الخطة الاستراتيجية خارطة الطريق التي من خلالها تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي كشراكة فريق واحد في وضع إستراتيجية الوكالة وفروعها وبناء مؤشرات الأداء والعمل معًا لغد أفضل.