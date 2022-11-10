"إسلامية نجران" تختتم محاضرات الإسعافات الأولية بجوامع المنطقة

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران، مساء اليوم؛ محاضرات عن "الإسعافات الأولية" التي أقيمت في عدة جوامع بالمنطقة.