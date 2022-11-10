"إسلامية نجران" تختتم محاضرات الإسعافات الأولية بجوامع المنطقة

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران، مساء اليوم؛ محاضرات عن "الإسعافات الأولية" التي أقيمت في عدة جوامع بالمنطقة.
وتستهدف المحاضرات توعية المجتمع بمعرفة أساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بما يحقق سلامة المصابين، إلى جانب إكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات.
وصرح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، بأن هذا التعاون مع الجهات التوعوية يأتي إنفاذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.