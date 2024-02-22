"الفقير": ذكرى "يوم التأسيس" تأريخٌ لمنحنى مهم في حياتنا وترسيخ لقيم وطنية ثابتة

رفع الشيخُ عماش بن خالد الفقير، شيخ الفقراء من قبيلة عنزة بمنطقة تبوك؛ أسمى آيات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة يوم التأسيس، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قادة الوطن، وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان والتقدّم والازدهار في ظلّ القيادة الرشيدة.
وقال الفقير في كلمة بهذه المناسبة: "إن ذكرى تأسيس الدولة السعودية الذي يصادف يوم 22 من شهر فبراير؛ هو منحنى تاريخي وترسيخ لقيم وطنية صامدة، وفي هذا اليوم العظيم "يوم التأسيس" لا بد لنا أن نشعر بمسؤوليتنا كمواطنين، كما سبقنا في ذلك أجدادنا حينما قاموا بتأسيس الدولة السعودية الأولى.
وأكمل: ونحن نعيش اليوم ذكرى تأسيس هذه البلاد، تتزاحم مشاعر الفخر والاعتزاز بالعمق التاريخي الذي مرّت به الدولة السعودية باختلاف مراحلها، واعتمادًا على وحدة أراضيها الشاسعة، ومرتكزًا على شعبها وأبنائها رغم ما تواجهه الدولة من أطماع وعدوان، ومرورًا بالدولة السعودية الثانية والثالثة، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية تقف بمصافّ الدول المتقدمة، بفضل الله، ثم قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فأصبحت المملكة تقود دول العالم معتمدة في ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، على قوتها السياسية والاقتصادية، وقبل كل شيء مكانتها الدينية في العالم الإسلامي.
وأضاف: وعبر الزمان يبقى التاريخ شاهدًا على منجزات المملكة التي تحقّقت بسواعد أبنائها المخلصين، وستمضي في نهضتها نحو مستقبل مشرق يعمّ خيره هذا الوطن بكافة مناطقه بإذن الله تعالى".