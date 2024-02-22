"الفقير": ذكرى "يوم التأسيس" تأريخٌ لمنحنى مهم في حياتنا وترسيخ لقيم وطنية ثابتة

وأكمل: ونحن نعيش اليوم ذكرى تأسيس هذه البلاد، تتزاحم مشاعر الفخر والاعتزاز بالعمق التاريخي الذي مرّت به الدولة السعودية باختلاف مراحلها، واعتمادًا على وحدة أراضيها الشاسعة، ومرتكزًا على شعبها وأبنائها رغم ما تواجهه الدولة من أطماع وعدوان، ومرورًا بالدولة السعودية الثانية والثالثة، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية تقف بمصافّ الدول المتقدمة، بفضل الله، ثم قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ فأصبحت المملكة تقود دول العالم معتمدة في ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، على قوتها السياسية والاقتصادية، وقبل كل شيء مكانتها الدينية في العالم الإسلامي.