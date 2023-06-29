"هر وعصفور".. إحدى فعاليات "أمانة جازان" للعيد تجذب مئات الأطفال

في إطار فعاليات عيد الأضحى المبارك، نظمت أمانة منطقة جازان، مسرحية هر وعصفور، وذلك يومي الخميس والجمعة ثاني وثالث أيام العيد في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
واشتملت فعاليات العيد على مسابقات وأركان للتصوير والرسم والفنون، إضافة إلى وصلات موسيقية وطنية نفذها عدد من الفنانين.
ويأتي اهتمام أمانة منطقة جازان بالنشاط المسرحي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الإمتاعي المنسجم مع طبيعة مراسم الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، ولما يحظى به المسرح من اهتمام من قبل سكّان مدينة جازان وزوارها.