"هر وعصفور".. إحدى فعاليات "أمانة جازان" للعيد تجذب مئات الأطفال

ويأتي اهتمام أمانة منطقة جازان بالنشاط المسرحي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الإمتاعي المنسجم مع طبيعة مراسم الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، ولما يحظى به المسرح من اهتمام من قبل سكّان مدينة جازان وزوارها.