محافظ بيشة يدشن المبادرة الرمضانية "ملاعب الأحياء رياضة وثقافة ووعي"

دشن محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، المبادرة الرمضانية "ملاعب الأحياء رياضة ووعي وثقافة" بتنظيمٍ ومشاركة فاعلة من أهالي حي المطار، حيث سعت البلدية في هذه المبادرة إلى مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، وأن يكون أنموذجًا في العمل التطوعي والمجتمعي، بمشاركة جميع شرائح المجتمع، لتُعزز دور المجتمع المترابط المُشارك في تحقيق التنمية، وفي ظل مسارات هذه المبادرة الثلاثة : "العطاء، والوعي، القوة".