محافظ بيشة يدشن المبادرة الرمضانية "ملاعب الأحياء رياضة وثقافة ووعي"

دشن محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد، المبادرة الرمضانية "ملاعب الأحياء رياضة ووعي وثقافة" بتنظيمٍ ومشاركة فاعلة من أهالي حي المطار، حيث سعت البلدية في هذه المبادرة إلى مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية، وأن يكون أنموذجًا في العمل التطوعي والمجتمعي، بمشاركة جميع شرائح المجتمع، لتُعزز دور المجتمع المترابط المُشارك في تحقيق التنمية، وفي ظل مسارات هذه المبادرة الثلاثة : "العطاء، والوعي، القوة".
وشملت المبادرة المُقامة جميع مسارات مبادرة "أجاويد"، ومنها: دورات خاصة بكرة القدم، ودورات تدريبية شملت الشباب والفتيات، بعنوان : خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والتخطيط المالي والميزانية، وذلك بحضور ٤٠٠ مشارك.
فيما هيأت البلدية أكشاك الأسر المنتجة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية في ظل مشاركة وحضور فرق الهلال الأحمر ودورهم التوعوي والصحي، فضلاً عن مشاركة الحرفيين والحرفيات والفنانين التشكيليين، إضافةً إلى تخصيص مجلس لاستقبال الضيوف من قِبل أهالي حي المطار وتقديم الضيافة اليومية مع إقامة لقاءات يومية يتم فيها استضافة المفكرين والشعراء ورواد الأعمال، وتخصيص مركز إعلامي يترأسه النادي الإعلامي بمحافظة بيشة.
يُشار إلى أن البلدية تستكمل مبادراتها في بقية الملاعب خلال الأيام القادمة؛ وذلك بالشراكة مع الأهالي؛ بهدف استغلال الملاعب لتكون مواقع لبرامج توعوية وثقافية وشراكة فاعلة بين البلدية والقطاع الثالث.