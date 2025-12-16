انطلاق ملتقى التحول الرقمي بجامعة جازان تحت شعار "تكامل وتمكين"

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الأول من ملتقى التحول الرقمي 2025، الذي تنظمه عمادة الموارد البشرية والتقنية بجامعة جازان، تحت شعار "تكامل وتمكين"، وذلك عبر جلستين رئيسيتين، وعروض قصيرة، وجلسات تفاعلية، إلى جانب تسع ورش عمل متخصصة، أقيمت في مسرح وبهو كلية الفنون والعلوم الإنسانية.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: "من المعرفة إلى القيمة.. كيف تبني الجامعات توجهاتها الرقمية؟"، وشارك فيها كل من: الدكتور عبدالكريم بن محمد مريع (وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي)، والدكتور سعيد بن عبدالله موسى (عميد الدراسات العليا والبحث العلمي)، والدكتور عبدالله بن موسى شبير (المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي)، والدكتور أسامة بن علي مدخلي (المشرف على مكتب إدارة الاستراتيجية)، وأدارها الدكتور خالد بن حسين موكلي (عميد الموارد البشرية والتقنية).
وقدّمت الدكتورة رقية بنت ناصر معافا (وكيلة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي) عرضًا قصيرًا بعنوان "الابتكار المؤسسي".
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: "من تحليل البيانات إلى صناعة القرار: رحلة ذكاء الأعمال"، وشارك فيها كل من: الدكتور موسى بن محمد خبراني (عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب)، والدكتور وليد بن عبده زعقان (الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية)، والدكتور أحمد بن يحيى فقيهي (عميد القبول والتسجيل)، والدكتور نايف بن منصور مذكور (عميد كلية الأعمال)، وأدارها الدكتور عبدالعزيز بن محمد الدرهمي (وكيل عمادة الموارد البشرية والتحول الرقمي).
كما أقيمت جلسات تفاعلية بعنوان "تجارب وإلهام" قدّمها الطلاب علي بن عبدالله آل حبيب، ويارا بنت حسن غازي، وولاء بنت عبدالله سهلي، وأدار الجلسات الطالب أحمد بن حسين الخالدي.
وشهد الملتقى كذلك عقد 9 ورش عمل متخصصة، جاءت كالتالي:
التبادل الإلكتروني للبيانات – أ.د. صلاح الدين بن ناصر دريبي
أمن المعلومات في ظل إستراتيجيات التحول الرقمي – د. عبدالله بن محمد قاضي
تأثير التحول الرقمي على التخصصات الأخرى – أ.د. باسم بن إبراهيم أبو مسمار
مبادئ وإستراتيجيات التحول الرقمي – د. سلطان بن علي باسودان
رحلة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية – د. مشبب بن عبدالله آل رائزه
إدارة البيانات: من الأرشيف إلى السحابة – د. محسن بن حسن الحازمي
الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي – د. هيثم بن ناصر أبو صلام
القيادة الرقمية وإدارة التغيير – د. نواف بن عبدالعزيز الملحس
التحول إلى الأنظمة السحابية (Cloud Transformation) – د. حسن بن عبده جاري
ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي الرقمي وتكريس ممارسات التحول الرقمي في بيئتها الأكاديمية والإدارية.