انطلاق ملتقى التحول الرقمي بجامعة جازان تحت شعار "تكامل وتمكين"

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الأول من ملتقى التحول الرقمي 2025، الذي تنظمه عمادة الموارد البشرية والتقنية بجامعة جازان، تحت شعار "تكامل وتمكين"، وذلك عبر جلستين رئيسيتين، وعروض قصيرة، وجلسات تفاعلية، إلى جانب تسع ورش عمل متخصصة، أقيمت في مسرح وبهو كلية الفنون والعلوم الإنسانية.