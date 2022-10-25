محافظ الليث يرأس اجتماع المجلس المحلي

وكان محافظ الليث قد التقى بمكتبه، أمين عام مجلس منطقة مكة المكرَّمة خالد بن حمود البقمي، الذي نقل تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وتهنئتهم لأعضاء المجلس المحلي بمناسبة صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتعيينهم في الدورة الجديدة أعضاءَ بالمجلس المحلي، متمنيًا لهم التوفيق للعمل لما تحتاجه المحافظة ومراكزها، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.