محافظ الليث يرأس اجتماع المجلس المحلي

ترأس محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الرابعة من الدورة السادسة بالمحافظة، بحضور أمين عام مجلس المنطقة خالد بن حمود البقمي، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرامية لسُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات التنموية والخدمية والخطط المستقبلية واحتياجات المحافظة، وأهمية توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية.
وثمّن الزهراني الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، من مبادرات واهتمامٍ بالمشاريع التنموية مع جميع الإدارات الخدمية بالمنطقة والجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات المجالس المحلية بمنطقة مكة.
وأكد أن حضور أمين عام المجلس يُسهم في حل الإشكاليات وتجاوز العقبات ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكلّ ما يخدم المحافظة ومراكزها تنمويًّا وثقافيًّا وسياحيًّا، والعمل على تطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وكان محافظ الليث قد التقى بمكتبه، أمين عام مجلس منطقة مكة المكرَّمة خالد بن حمود البقمي، الذي نقل تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وتهنئتهم لأعضاء المجلس المحلي بمناسبة صدور قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتعيينهم في الدورة الجديدة أعضاءَ بالمجلس المحلي، متمنيًا لهم التوفيق للعمل لما تحتاجه المحافظة ومراكزها، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.