دبلوماسيون إماراتيون بالمملكة يستعرضون تجارب الأسر الإماراتية المنتجة

وأكد الحضور أن المرأة الإماراتية تحظى بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي الذي يساعدها على تأسيس مشروعها الخاص؛ من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ودعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع، عن طريق تحفيزها على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحويل أسرتها من أسرة مستهلكة إلى مُنتجة وفعّالة.