دبلوماسيون إماراتيون بالمملكة يستعرضون تجارب الأسر الإماراتية المنتجة

تحظى الأُسر المنتجة الإماراتية بدعم من قيادة وحكومة دولة الإمارات بشكل عام، واهتمام خاص من رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".
والتقت رئيس قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة مريم المهيري، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وموظفي سفارة دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، بمجموعة متميزة من الأسر الإماراتية؛ للحديث عن تجاربهم الناجحة في التحول إلى أسر منتجة.
وأكد الحضور أن المرأة الإماراتية تحظى بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي الذي يساعدها على تأسيس مشروعها الخاص؛ من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ودعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع، عن طريق تحفيزها على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحويل أسرتها من أسرة مستهلكة إلى مُنتجة وفعّالة.
كما تبادلوا قصص نجاحهم الملهمة، وأثنَوا على جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة ودعمها لتنويع مصادر دخلها.
يذكر أن المنتجات الإماراتية تلقى، اليوم، رواجًا كبيرًا بين مختلف شرائح المجتمع؛ لتميزها بالجودة والأسعار المناسبة.