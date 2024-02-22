رفع التهنئة للقيادة..."الوثيري": يوم التأسيس ذكرى عظيمة لتاريخ مجيد

وأكد "الوثيري" أن ذكرى يوم التأسيس تمثل للأجيال المعاصرة مناسبة وطنية غالية، تؤكد كفاح رجال هذه الدولة وما حققوه على امتداد تاريخها من وحدة راسخة وتطوير مثالي، وجودة في كل المجالات، مما قاد إلى تشييد وطن الخير، فضلاً عن الانطلاق نحو مسيرة النماء والازدهار، لتنعم الأجيال بخير وفير في دولة تتقدم رصيفاتها وتتفوق على كافة الأقطار بمختلف المجالات. وفي ختام حديثه سأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره ورفعته.