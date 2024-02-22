رفع التهنئة للقيادة..."الوثيري": يوم التأسيس ذكرى عظيمة لتاريخ مجيد

رفع عميد معهد الاستشارات وحلول الأعمال الدكتور عواد الوثيري التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، معبراً عن فخره بتاريخ المملكة العريق وعمقها الحضاري الممتد منذ ثلاثة قرون، والبطولات الملحمية التي عاشتها دولتنا والنهضة التنموية التي توجت بها هذه التضحيات، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الوطن، ويديم أمنه واستقراره ونماءه.
وقال "الوثيري": أنه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وحتى هذا العهد الزاهر تجلت معاني العطاء والتضحية من قبل القيادة الرشيدة –أيدها الله- لخدمة المواطن وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة، إذا يتواصل العمل لتحقيق النمو والتطور في مختلف المجالات، خصوصاً التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء العقول، لذلك تشهد المملكة ازدهاراً في الحركة العلمية والثقافية.
وتابع قائلاً: أولت قادتنا الرشيدة - حفظها الله - قطاع التعليم عناية خاصة لأن بناء الإنسان أولوية. ومن أجل ذلك أتاحت الدولة للجميع فرصة الحصول على التعليم النوعي، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأشار "الوثيري" إلى أن جهود تطوير التعليم متواصلة على مدى ثلاثة قرون، إذ ظلت المملكة تؤهل المدراس والجامعات لتخريج عقول مبتكرة، ومن هنا جاءت جودة التعليم بتطبيق المعايير العالمية في الدراسة الصفية والتقويم والتدريب، وصولاً إلى التميّز وتحقيق المنجزات، إلى أن أصبحت السعودية نموذجاً يحتذى به، ليس في المنطقة فقط، إنما على مستوى العالم.
ومضى قائلاً: إن كان الماضي السعودي عريقاً وشهد صموداً ووحدة، وسجّل ملاحم من الكفاح والبناء، فإن الحاضر ملهم ويظل يستند على الماضي مع تسخير تقنيات الحاضر لمستقبل مشرق، خصوصاً أن ذكرى التأسيس تجعل الأجيال الحالية تدرك مدى عمق الإرث الحضاري لدولتهم، الذي ينبغي المحافظة عليه، مع تطوير الإمكانات للمضي قدماً في طريق التنمية المستدامة.
وأكد "الوثيري" أن ذكرى يوم التأسيس تمثل للأجيال المعاصرة مناسبة وطنية غالية، تؤكد كفاح رجال هذه الدولة وما حققوه على امتداد تاريخها من وحدة راسخة وتطوير مثالي، وجودة في كل المجالات، مما قاد إلى تشييد وطن الخير، فضلاً عن الانطلاق نحو مسيرة النماء والازدهار، لتنعم الأجيال بخير وفير في دولة تتقدم رصيفاتها وتتفوق على كافة الأقطار بمختلف المجالات. وفي ختام حديثه سأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة –أيدها الله- وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه واستقراره ورفعته.