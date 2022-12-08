اختتام المؤتمر الدولي الرابع عن "القدرة في علم السموم والصيدلة"

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر لتحقيق أهدافه التي تهدف إلى نشر الوعي الطبي بين طلاب وطالبات الكليات الطبية المختلفة، فيما يخصّ علم السموم وكيفية تقديم الرعاية الطبية لحالات السموم المختلفة، وتعزيز المنافسة العلمية والمهنية بين طلاب وطالبات الكليات الطبية في العالم العربي.