اختتام المؤتمر الدولي الرابع عن "القدرة في علم السموم والصيدلة"

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع "المعرفة والمهارة والقدرة في علم السموم والصيدلة"، بتحقيق فريق جامعة سليمان الراجحي، المركز الأول في مسابقة كأس فرسان علم السموم العرب.
نظمت المسابقة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ممثلةً في المركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الشرعية، بالتعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية بجامعة الملك سعود، ممثلةً في نادي صيادلة الشرقية.
وذلك بمشاركة كل من: رابطة علماء السموم العرب "ATA"، وقسم تخصص علم السموم الحسابي "CTSS"، وجمعية علم السموم الأمريكية "SOT"، واتحاد الجامعات العربية.
مثّل الجامعة طلاب من كليتَي الطب والعلوم التطبيقية، بالمسابقة التي تتكون من ثلاث مراحل اشتملت على أسئلة اختيار من متعدد وحالات إكلينيكية تطبيقية يتشارك في إجابتها جميع أعضاء الفريق.
وتأتي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر لتحقيق أهدافه التي تهدف إلى نشر الوعي الطبي بين طلاب وطالبات الكليات الطبية المختلفة، فيما يخصّ علم السموم وكيفية تقديم الرعاية الطبية لحالات السموم المختلفة، وتعزيز المنافسة العلمية والمهنية بين طلاب وطالبات الكليات الطبية في العالم العربي.
وسلّط مؤتمر هذا العام الضوء على الممارسات الحديثة والبحثية، وتطوير الابتكارات الصحية الجديدة، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال علم الأدوية والسموم.
وتضمن المؤتمر، بالإضافة إلى البرنامج العلمي، عددًا من المسابقات العلمية وورش العمل، والتي تستهدف المهنيين من جميع التخصصات.