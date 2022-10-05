"تعليم سراة عبيدة" يكرّم المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للمعلم، في ثانوية الملك فهد، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".
جاء ذلك برعاية مدير التعليم د. حسن بن محمد العلكمي، وبحضور مُساعديه ومديري الإدارات والأقسام بإدارة التعليم.
وقدم مدير التعليم ومُرافقوه الورود للمعلمين داخل حجراتهم الدراسية وأمام طلابهم؛ تكريمًا لهم.
ثم انطلقت فقرات الحفل الخطابي المُعدّ بهذه المناسبة بالنشيد الوطني السعودي، وآيات من القرآن الكريم، فكلمة لمدير التعليم د. حسن العلكمي، أبدى فيها سعادته بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم أجمع بالمعلمين والمعلمات؛ تعبيرًا عن عظيم التقدير والامتنان للجهود العظيمة والمهمة التي يقدمها المعلمون والمعلمات لبناء جيل ناجح يسهم في بناء وطنه، ويُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.
عقب ذلك شاهد الحضورعرضًا مرئيًّا بعنوان "قالوا عن المعلم"، ثم قدم مجموعة من طلاب ثانوية الملك فهد، فقرة حوارية تضمنت في طياتها مشاعر الثناء وعظيم الامتنان للمعلم ودوره في رعايتهم ورسم طريق النجاح لهم.
وألقى المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات كلمة قدمها نيابةً عنهم المعلم يوسف بن أحمد عسيري من متوسطة الحباب بن المنذر.
ودشّن مدير التعليم رسائلَ نصية أُرسلت لهواتف جميع المعلمين والمعلمات في المحافظة التعليمية، تضمنت عبارات التهنئة والشكر.
وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم، مدير ثانوية الملك فهد، ومنسوبيها؛ على جهودهم في إنجاح هذا الاحتفال.
وعلى صعيدٍ مُتصل رعت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات" رانيا بنت محمد أمين بخاري؛ احتفالًا مماثلًا في مجمع آل بسام، احتوى على فقرات متنوعة، وكُرمت فيه المعلمات، وقدم لهن خطابات الشكر والتقدير.