أمانة العاصمة المقدسة تنظّم ورشة عمل افتراضية لمناقشة استعداداتها لموسم حج

وأشارت إلى أنها بدأت في تشغيل "28" مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة ضمن خطتها لموسم الحج، لافتة إلى أن جميع المراكز في جاهزية تامة، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الآليات والمعدات والكوادر العاملة التي تمكّنها من أداء دورها على أكمل وجه، وتوزيعها في منطقة المشاعر المقدسة وفي أماكن قريبة لأداء الأعمال الميدانية، وبما يتناسب مع تواجد الحجاج وكثافتهم، وبهدف تهيئة الأوضاع لهم، والمحافظة على مستويات عالية لمختلف الخدمات البلدية.