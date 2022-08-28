"جامعة طيبة" بمختلف كلياتها وفروعها تستقبل طلابها للعام الأكاديمي 1444هـ

وكانت الجامعة ومن منطلق اهتمامها في تحقيق معايير الجودة وتماشيًا مع مشروع التحول البرامجي الأكاديمي الذي يعد من أهم المشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, وبتوجيه من رئيسها الدكتور عبدالعزيز السراني طوّرت آلية قبول العام الدراسي 1444، إذ تضمنت عدة مراحل وفق ضوابط وآلية محددة، بالإضافة لزيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية في ظل استحداثها لسبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس، وشملت تلك الزيادة مقاعد التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات.