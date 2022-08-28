"جامعة طيبة" بمختلف كلياتها وفروعها تستقبل طلابها للعام الأكاديمي 1444هـ

استقبلت جامعة طيبة اليوم الأحد طلابها المستجدين والعائدين لمقاعدهم الدراسية للعام الأكاديمي 1444هـ، في مختلف تخصصات كليات الجامعة وفروعها .
وتفصيلاً، بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أكملت الجامعة بكافة كلياتها وإدارتها ومرافقها جميع الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد لضمان توفير المناخ والبيئة التعليمية المناسبة للطلبة التي تساعدهم على تحقيق التميز والإنجاز في تحصيلهم العلمي، وكذلك تجهيز القاعات والفصول الدراسية والمختبرات واستقبال الطلاب المستجدين والمستجدات والترحيب بهم وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من الجامعة وآلية الاستفادة منها .
ويشهد العام الدراسي الحالي اعتماد جامعة طيبة لخطة الفصول الدراسية الثلاثة تماشياً مع استراتيجية ومنهجية وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم الجامعي؛ وتحقيقاً لمستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030″ من خلال إبقاء الخطط للبرامج الأكاديمية كما هي بتوزيع خطة الدراسة على ثلاثة فصول في العام الدراسي مع تعديل ساعات الاتصال للمقررات للمحتوى العلمي في عدد أسابيع أقل من النظام الفصلي، حيث يتضمن كل فصل دراسي ١٢ أسبوعاً دراسياً وأسبوع للاختبارات الفصلية.
وكانت الجامعة ومن منطلق اهتمامها في تحقيق معايير الجودة وتماشيًا مع مشروع التحول البرامجي الأكاديمي الذي يعد من أهم المشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, وبتوجيه من رئيسها الدكتور عبدالعزيز السراني طوّرت آلية قبول العام الدراسي 1444، إذ تضمنت عدة مراحل وفق ضوابط وآلية محددة، بالإضافة لزيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية في ظل استحداثها لسبعة تخصصات أكاديمية جديدة لمرحلة البكالوريوس، وشملت تلك الزيادة مقاعد التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات.