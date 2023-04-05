أمانة الطائف تُصلح 1392 عمود إنارة وتوصل الخدمة للضواحي الجديدة

قامت أمانة الطائف بإصلاح 1392 عمود إنارة خلال شهر فبراير الماضي، في إطار خطة رفع أداء شبكة إنارة الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالأحياء وأعمدة الإنارة التجميلية في المحافظة؛ لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز برامج جودة الحياة.
ونفّذت فرق الإدارة العامة للصيانة والتشغيل برنامجًا للصيانة شمل 148 حيًا وشارعًا بالطائف، من خلال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح، وعالجت كل البلاغات والشكاوى الخاصة بمعالجة الإنارة واللوحات الإرشادية على مستوى المحافظة.
وعملت الأمانة على تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس الموفّرة للطاقة في عدد من الأحياء والطرق الرئيسية؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والسياح، كما نفّذت أعمال تركيب وتشغيل أعمدة إنارة جديدة في الضواحي وفق معايير الأولويات والتي تراعي الكثافة السكانية وخدمة أكبر شريحة ممكنة من السكان.
يُذكر أن أمانة الطائف قامت بتشغيل الإنارة التجميلية بالعديد من الشوارع والساحات والميادين ووسط المدينة بالمنطقة التاريخية وأضاءت فوانيس الإنارة التجميلية في مواكبة مع فرحة الأهالي بشهر الصوم.