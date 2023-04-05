أمانة الطائف تُصلح 1392 عمود إنارة وتوصل الخدمة للضواحي الجديدة

ونفّذت فرق الإدارة العامة للصيانة والتشغيل برنامجًا للصيانة شمل 148 حيًا وشارعًا بالطائف، من خلال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح، وعالجت كل البلاغات والشكاوى الخاصة بمعالجة الإنارة واللوحات الإرشادية على مستوى المحافظة.