الطائف.. انتظام 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني

انتظم اليوم الأحد أكثر من 252 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على مقاعد الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، الذي اطمأن على عودة الطلاب في ثانوية الحوية ومدرسة عمر بن الخطاب.