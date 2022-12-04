الطائف.. انتظام 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة للفصل الثاني

انتظم اليوم الأحد أكثر من 252 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على مقاعد الدراسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية بعد تمتُّعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، الذي اطمأن على عودة الطلاب في ثانوية الحوية ومدرسة عمر بن الخطاب.
ورحب "الشريف" بعودة الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، متمنيًا لهم فصلاً دراسيًّا حافلاً بالعطاء والتميز، وبالجد والاجتهاد والمثابرة.. مشيرًا إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأكد ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى؛ لانطلاقة الدراسة بكل جد ومثابرة.. وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مشيدًا بجهود أولياء الأمور ودورهم البارز في نجاح الرحلة التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، ومؤملاً مواصلة جهودهم لتحقيق النجاح والتفوق لأبنائهم وبناتهم الطالبات.
وأوضح "الشريف" أن الإدارات ومكاتب التعليم كافة تواصل عملها الجاد وجهودها المكثفة لتهيئة المتطلبات الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات كافة في مختلف المراحل التعليمية، وتلبية احتياجاتهم مع بدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
وأشار إلى قيام المشرفين والمشرفات بزيارات لمتابعة العمل الميداني في المدارس؛ للوقوف على سير الدراسة، وتلمُّس احتياجات المدارس، وتذليل العقبات إن وُجدت.