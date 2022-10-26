فرضية "حادث تصادم" لباص سياحي تقيس جاهزية استعداد فرق الهلال الأحمر بالطائف

نفّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، بالتعاون مع محافظة الطائف والجهات الحكومية ذات العلاقة، فرضية حادث تصادم لمركبة من نوع باص سياحي، بها 50 راكباً، وذلك في الرميدة على طريق المئة.
وعلى الفور تم تلقي البلاغ من قبل العمليات الموحدة 911، والتي بدورها مررته للجهات الأمنية والإسعافية والتي باشرت الموقع في زمن قياسي.
وأوضح مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي أنهُ تم تفعيل خطة إدارة الحدث بإغلاق الموقع، ووضع منطقة لتمركز الآليات المشاركة، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية فرز 50 حالة بعد إخلائها من قبل فرق الدفاع المدني، والتي كان من بينها 5 وفيات، و10 حالات حرجة، و١٥ حالة متوسطة، و20 حالة مستقرة.
وأضاف: "تم علاج الحالات في الموقع بعد فرزها ونقلها عن طريق الإسعاف الجوي وباص طويق المجهز لنقل 10 حالات متوسطة، بالإضافة لعدد 20 سيارة إسعاف من الهلال الأحمر، و5 إسعافات من وزارة الصحة، وإسعافين من الأمانة لنقل الوفيات".
وأكد "الحارثي" أن مثل تلك الفرضية تأتي لرفع الجاهزية والوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية والطبية بالمحافظة في حال وجود حوادث مماثلة.
يذكر أن الهيئة شاركت بالإسعاف الجوي وباص الإصابات المتعددة (طويق)، وشاحنتي الكوارث (هداج وسند)، وشاحنة الصيانة المتنقلة، بالإضافة إلى عربة التحكم والقيادة (الثريا) لمتابعة وإدارة الحدث عن طريق القيادات للجهات الحكومية.