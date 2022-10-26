فرضية "حادث تصادم" لباص سياحي تقيس جاهزية استعداد فرق الهلال الأحمر بالطائف

وأوضح مدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي أنهُ تم تفعيل خطة إدارة الحدث بإغلاق الموقع، ووضع منطقة لتمركز الآليات المشاركة، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية فرز 50 حالة بعد إخلائها من قبل فرق الدفاع المدني، والتي كان من بينها 5 وفيات، و10 حالات حرجة، و١٥ حالة متوسطة، و20 حالة مستقرة.