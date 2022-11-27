بمشاركة 20 نحالاً.. محافظ الزلفي يدشن معرض العسل البلدي

وقص محافظ الزلفي الشريط إيذانًا ببدء المعرض، ثم تجول في أركان النحالين المشاركين مستمعًا لشرح وافٍ عن أبرز فعاليات المعرض من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين عبدالكريم الفراج، والذي ثمن بدوره حضور وتدشين المحافظ لمعرض العسل البلدي معتبرًا ذلك تشجيعًا على العطاء والتميز والابتكار.