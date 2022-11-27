بمشاركة 20 نحالاً.. محافظ الزلفي يدشن معرض العسل البلدي

دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مساء اليوم، معرض العسل البلدي الذي تنظمه الجمعية التعاونية للنحالين في الزلفي بالصالات الرياضية لإدارة التعليم، وذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بسدير المهندس عبدالله السهلي، وعددٍ من مديري القطاعات الحكومية.
وقص محافظ الزلفي الشريط إيذانًا ببدء المعرض، ثم تجول في أركان النحالين المشاركين مستمعًا لشرح وافٍ عن أبرز فعاليات المعرض من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين عبدالكريم الفراج، والذي ثمن بدوره حضور وتدشين المحافظ لمعرض العسل البلدي معتبرًا ذلك تشجيعًا على العطاء والتميز والابتكار.
وأكد "الفراج" أن صناعة النحل والعسل أصبحت من الصناعات المهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
بعد ذلك كرّم محافظ الزلفي المشاركين والمساهمين بالمعرض .