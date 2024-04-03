الدمام.. وفد من "تعافي" يزور مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام لبحث التعاون المشترك

وأوضح رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور حسن بن جارلله الزهراني أن الزيارة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمة للمتعافين من خلال تسريع الإحالة للجمعية عبر مكتب للتنسيق المشترك يخصص للجمعية في المجمع، انطلاقًا من بنود الاتفاقية المُوقّعة بين الجانبين في هذا الخصوص.