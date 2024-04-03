الدمام.. وفد من "تعافي" يزور مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام لبحث التعاون المشترك

استقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، أمس، وفدًا من جمعية تعافي؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة المتعافين ومواجهة آفة المخدرات.
وأوضح رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام الدكتور حسن بن جارلله الزهراني أن الزيارة تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمة للمتعافين من خلال تسريع الإحالة للجمعية عبر مكتب للتنسيق المشترك يخصص للجمعية في المجمع، انطلاقًا من بنود الاتفاقية المُوقّعة بين الجانبين في هذا الخصوص.
وأكد الدكتور "الزهراني" أن اللقاء بحث مجالات التعاون وسبل تعزيزها وفق أهداف رؤية 2030 لتمكين القطاع غير الربحي في الإسهام والتعاون مع الجهات الحكومية؛ لتعزيز وتجويد الخدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام استقبل خلال العام الماضي 2023 في مركز إعادة التأهيل 21.883 مستفيدًا ضمن برامج إعادة تأهيل المتعافين من الإدمان؛ لدمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين وممارسة حياتهم الطبيعية.