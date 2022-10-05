وحدة التوجيه والإرشاد بعمادة الكلية التقنية بتبوك تحتفي بالمتدربين المتفوقين

وأشار عميد الكلية التقنية إلى أن هذا التفوق هو نتاج للجد والاجتهاد، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص في كل فصل تدريبي على تكريم المتدربين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى، والكلية بدورها تحرص على تكريم المتفوقين وذلك لبث روح الإبداع والتنافس بين المتدربين وتعزيز ثقافة التميز بين متدربيها وتكريم المتدربين المتفوقين في كل فصل تدريبي لخلق بيئة تعليمية تنافسية وحث المتدربين على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق التميز، متمنياً أن يقتدوا بهم بقية زملائهم المتدربين وأن يسيروا على دربهم وذلك لخدمة دينهم ومجتمعهم ووطنهم.