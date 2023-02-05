الثلاثاء.. "تقني الشرقية" ينظم اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني

يفتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني الذي ينظمه تقني الشرقية بدعم ورعاية صندوق المتدربين والمتدربات الرئيسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2023م.
وسوف يشارك في هذا الملتقى ما يقارب 40 شابًّا وشابة من مختلف مناطق المملكة.
وسيشتمل برنامج اللقاء على العديد من المواضيع والمحاور الهامة ومنها برنامج تدريبي في اليوم الأول حول الحوار المجتمعي، وفي اليوم التالي سيكون محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد هو ضيف اللقاء الذي سيتم مع القائد الملهم، ويُختتم البرنامج ببعض المهارات مثل صناعة المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي والابتكار ونموذج العمل التجاري.
ويسعى صندوق المتدربين والمتدربات الرئيسي، إلى أن يكون شريكًا وداعمًا لهذه البرامج المفيدة؛ بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب التقني والمهني وتمكينهم من الإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة، ورفع مستوى مشاركاتهم الاجتماعية، وتعزيز قيمهم الوطنية، وفتح قنوات تواصل مع فئات الشباب، وتمكينهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويساهمون في بناء هذا الوطن الغالي؛ بما يتفق مع طموحات القيادة الحكيمة في بلادنا الغالية ورؤية الوطن الطموحة 2030م.