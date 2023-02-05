الثلاثاء.. "تقني الشرقية" ينظم اللقاء الثاني لبرنامج الشباب التقني

وسيشتمل برنامج اللقاء على العديد من المواضيع والمحاور الهامة ومنها برنامج تدريبي في اليوم الأول حول الحوار المجتمعي، وفي اليوم التالي سيكون محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد هو ضيف اللقاء الذي سيتم مع القائد الملهم، ويُختتم البرنامج ببعض المهارات مثل صناعة المحتوى الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي والابتكار ونموذج العمل التجاري.