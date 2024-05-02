"حاسين فيك".. جمعية "وسم" تنظم فعاليّة لتسليط الضوء على مرض التصلب المتعدد

وفي ختام الفعاليّة، أعربت جمعية وسم عن أملها في تكرار هذه الفعاليّات في المستقبل، وتعزيز التوعية والتفاهم المجتمعي حول التصلب المتعدد وغيره من أمراض الجهاز العصبي المزمنة، كما تأمل الجمعية أن تُسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة للمرضى وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم.