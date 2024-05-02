"حاسين فيك".. جمعية "وسم" تنظم فعاليّة لتسليط الضوء على مرض التصلب المتعدد

أقامت جمعية وسم للتصلب المتعدد فعاليّة مميزة تحت عنوان "حاسين فيك"، بالتعاون مع النادي الأهلي الرياضي، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، تزامنًا مع مباراة الفريق الليلة، وذلك استمرارًا للجهود العالمية في توعية الناس حول الأمراض المزمنة والتحديات التي تواجه المرضى وعائلاتهم.
وتفصيلاً، تهدف الفعاليّة إلى زيادة الوعي والتفاهم حول التصلب المتعدد، وهو أحد أمراض الجهاز العصبي المزمنة والتي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي.
ويحدث "التصلب المتعدد" من خلال تلف الغلاف الواقي للألياف العصبية، مما يؤثر على انتقال الإشارات العصبية ويسبب مجموعة متنوعة من الأعراض المتنوعة والمتغيرة من شخصٍ إلى آخر.
وبدأت الفعاليّة باستقبال الجمهور، ثم التعريف بدور جمعية "وسم" وما تقدمه من خدمات لمصابي التصلب المتعدد، وخُتمت بتجربة الزوار لركن "جرب إحساسي" المحاكي للأعراض التي يشعر بها المريض.
وتعد هذه الفعالية فرصة قيمة للمصابين بالتصلب المتعدد وعائلاتهم للتواصل مع زملائهم والحصول على الدعم والمشورة.
وفي ختام الفعاليّة، أعربت جمعية وسم عن أملها في تكرار هذه الفعاليّات في المستقبل، وتعزيز التوعية والتفاهم المجتمعي حول التصلب المتعدد وغيره من أمراض الجهاز العصبي المزمنة، كما تأمل الجمعية أن تُسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة للمرضى وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم.