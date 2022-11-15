اليوم.. انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني بجدة

ولفت "الحضيف" إلى أن الملتقى يأتي انسجامًا مع الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في كل القضايا التي تمس اهتماماتها واهتمامات المجتمع الإقليمي والدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله، وتطلعًا إلى إثراء المعرفة والقدرة على التعامل مع أحد الملفات الكبرى المؤثرة على الكرة الأرضية في العديد من النواحي.