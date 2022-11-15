اليوم.. انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني بجدة

عبّر رئيس الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني العميد ركن عبدالله بن عبدالعزيز الحضيف، عن سعادته بانطلاق المؤتمر اليوم في جدة والذي تتشرف بتنظيمه القوات البحرية الملكية السعودية، برعاية وزير الدفاع وحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.
ولفت "الحضيف" إلى أن الملتقى يأتي انسجامًا مع الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في كل القضايا التي تمس اهتماماتها واهتمامات المجتمع الإقليمي والدولي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله، وتطلعًا إلى إثراء المعرفة والقدرة على التعامل مع أحد الملفات الكبرى المؤثرة على الكرة الأرضية في العديد من النواحي.
وقال "الحضيف": إن الملتقى الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، يأتي تحت شعار (حماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية الحيوية من تهديد الأنظمة غير المأهولة).. ينعقد تحت رعاية كريمة من وزير الدفاع.
وأضاف يأتي الملتقى في ظل مستجدات يشهدها العالم في كافة اهتماماته؛ لا سيما العسكرية والأمنية، وفي ظل تحديات مستقبلية تشمل تلك المجالات، ويتوجب الالتفات إليها؛ حيث يمكن أن ترمي بتداعياتها على كل الدول والشعوب دون فرز أو استثناء.
وبيّن "الحضيف" أن هدف الملتقى هو تمهيد أرضية ملائمة لتبادل وجهات النظر في مجال اهتمامنا المشترك من قِبَل المختصين وأهل الخبرة والدراية، ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية وسبل حمايتها، وكيفية التعامل مع التهديدات وأثرها على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية.
ولفت إلى أن من نتاج هذه الأرضية المشتركة والهدف الموحد، أن تتشكل مجموعة من المحاور لملتقانا الثاني في رحاب مدينة جدة، يأتي على رأسها تطور الأنظمة المضادة للأنظمة غير المأهولة، سواء من الطائرات دون طيار أو الروبوتات ومكوناتها والزوارق المفخخة.
وسيغطي هذا المحور عددًا من الموضوعات المهمة والمستجدات العسكرية والأمنية التي تستوجب تسليط الضوء عليها، ودعم الجهد الإيجابي في هذا الاتجاه، وسبل محاصرة المخاطر بأفضل الطرق.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تدارس عميق للملف المتعلق بمحور التحالفات العسكرية ودورها في مواجهة تهديد الأنظمة غير المأهولة، والذي سيناقش كل الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب؛ بما في ذلك سبل تطبيق القانون الدولي ردعًا لكل دولة داعمة للمنظمات الإرهابية بالأنظمة غير المأهولة.
وتابع: لما كان التكامل لا غنى عنه بين القطاعات العسكرية والمدنية في دعم الحياة الآمنة وحماية الدول من الشرور والمخاطر؛ كان لا بد من الاهتمام بالتكامل بين القطاعات العسكرية والمدنية للحماية ضد الأنظمة البحرية غير المأهولة؛ وهو ما يشكّل محورًا آخر ضمن اهتمامات هذا الملتقى، من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة ومتقدمة في التعامل مع هذا الجانب.
أما التقنيات المتقدمة التي فرضت وجودًا طاغيًا على المشهد الحياتي في كل الكرة الأرضية، فقد كان من المهم الاستفادة من معطياتها العلمية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من خلال محور مستقل؛ وذلك للحماية من الأنظمة غير المأهولة؛ بما في ذلك دراسة ما تؤديه الأقمار الاصطناعية في تطور مثل هذا النوع من الأنظمة.
وقال إن البنيات التحتية ومصادر الطاقة هي من أهم مقومات الحضارة الإنسانية، في ملتقانا ضمن محاوره الأساسية لمناقشة أمن وحماية البنية التحتية البحرية ومصادر الطاقة من تهديد الأنظمة غير المأهولة، والحماية الذاتية لحقول النفط المغمورة والمواقع الحيوية الساحلية وآلية التدخل العسكري، وأثر تهديد واستهداف مصادر الطاقة على الاقتصاد العالمي، وغير ذلك من اهتمامات تتعلق بهذا الجانب.