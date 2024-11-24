"فيصل بن سلمان" يستقبل ويشكر ورثة "الشبيب"

يُذكر أن المكتبة المهداة تحوي عددًا من الدوريات والمجلات الرائدة منذ العدد الأول، أبرزها مجلة المقتطف (1876م)، ومجلة الهلال (1892م)، إضافة إلى عدد من نفائس الكتب في شتى مجالات العلوم والمعارف، فالراحل كان دبلوماسيًا ومؤلفًا ومشتغلاً بالكتب وصاحب "دار الإصدارات" أحد أقدم دور النشر في الرياض، كما أضاف إلى المكتبة العربية عددًا من الكتب والمؤلفات المترجمة.