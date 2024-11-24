"فيصل بن سلمان" يستقبل ويشكر ورثة "الشبيب"

قدم الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، شكره وتقديره لورثة سلمان بن حمود الشبيب على مبادرتهم بإهداء مكتبة والدهم الخاصة إلى المكتبة الوطنية.
وأشاد خلال لقائه أسرة الشبيب، بهذه المبادرة التي من شأنها دعم مقتنيات المكتبة الوطنية وإثراء محتواها الثقافي بما فيه خدمة الباحثين والمستفيدين، مؤكدًا سموه أن مقتنيات المكتبة المهداة ستحظى بالعناية اللازمة التي تمكن الباحثين من الاستفادة منها على أفضل وجه.
يُذكر أن المكتبة المهداة تحوي عددًا من الدوريات والمجلات الرائدة منذ العدد الأول، أبرزها مجلة المقتطف (1876م)، ومجلة الهلال (1892م)، إضافة إلى عدد من نفائس الكتب في شتى مجالات العلوم والمعارف، فالراحل كان دبلوماسيًا ومؤلفًا ومشتغلاً بالكتب وصاحب "دار الإصدارات" أحد أقدم دور النشر في الرياض، كما أضاف إلى المكتبة العربية عددًا من الكتب والمؤلفات المترجمة.
وفي نهاية اللقاء منح سمو الأمير فيصل بن سلمان شهادة تقديرية من مكتبة الملك فهد الوطنية لعائلة الشبيب مقدمة من المكتبة تقديرًا لهم على مبادرتهم.