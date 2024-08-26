المركز الوطني للثروة السمكية يعزز التسويق الزراعي ببرامج تدريبية مبتكرة لدعم المزارعين

كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أهمية إيلاء عملية التسويق الزراعي مزيدًا من الاهتمام والعناية للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ عليه كركيزة مهمة وأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكد "الفقيه" استمرار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في العمل على إيجاد قنوات تسويقيّة جديدة للإسهام في تسويق المُنتج الزراعي المحلي، خاصةً للمزارع الصغيرة والمُتوسطة بما يتواكب مع الجهود التي تتبنّاها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعيّ، مبينًا أن الهدف من تلك القنوات التسويقية هو مُساعدة المَزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مُناسبة، وبما يُسهم في تشجيع المزارع على زيادة إنتاجها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية وبالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان "مبادئ وممارسات التسويق الزراعي"، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف إلى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقية لأجل تعزيز وضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي.
وقال: إن التسويق الزراعي هو جزء أساسي من الاقتصاد الزراعي، فهو يلعب دورًا أساسيًا في ضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة لمنتجاتهم، وحصول المستهلكين على منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار معقولة.
من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي إبراهيم بن أحمد المحزري: إن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالميًا في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن وإستراتيجيات التسويق، والمزيج الاقتصادي، وهي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بالتسويق وأصحاب المشاريع الناشئة.
وأضاف: إن البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام إلى تطوير قدرات المتدربين لمفاهيم التسويق الرئيسية، وكيفية تحسين الأداء التنظيمي من خلال تبنّي توجّه أعمال "تركز أكثر على السوق". وعلى التعريف بمفهوم التسويق الزراعي، والإجراءات المتّبعة في العمليات التسويقية، والأنشطة والعوامل التي تساعد على تطوير المنتجات الزراعية وتوزيعها بشكل أكبر؛ للتوسع في القطاع الزراعي.