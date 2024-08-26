المركز الوطني للثروة السمكية يعزز التسويق الزراعي ببرامج تدريبية مبتكرة لدعم المزارعين

من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي إبراهيم بن أحمد المحزري: إن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالميًا في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن وإستراتيجيات التسويق، والمزيج الاقتصادي، وهي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بالتسويق وأصحاب المشاريع الناشئة.