تدشين الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية بـ"حائل"

دشَّن نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية لشتاء عام 1446هـ.
جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان.
ونوّه الأمير فيصل بن فهد، بدعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة.
من جانبه قدم مدير فرع وزارة الصحة بحائل، شكره وتقديره إلى نائب أمير المنطقة، على حرصه واهتمامه.
وأكد سعي وزارة الصحة، لتقديم الرعاية الصحية الوقائية كإجراء استباقي قبل الوصول للحالة المرضية، وما يصاحبها من مضاعفات قد تؤثر على صحة المريض على المدى البعيد.