تدشين الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية بـ"حائل"

دشَّن نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية لشتاء عام 1446هـ.